Sanremo, Coca Cola è partner del festival e omaggia la pizza

Coca-Cola quest’anno sarà Partner della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Per la prima volta, dunque, l’azienda, si unirà ai festeggiamenti del Festival che dal 6 al 10 febbraio animeranno la celebre città dei fiori. Da sempre Coca-Cola ha un forte legame con il mondo della musica e con il suo potere di unire le persone e far vivere esperienze e momenti unici. Valori che vengono perfettamente incarnati dal Festival di Sanremo, lo spettacolo italiano per eccellenza, scelto da Coca-Cola per celebrare il profondo legame che, sin dal 1927, la unisce all’Italia. L’appuntamento diventa una ulteriore opportunità per omaggiare una delle eccellenze del nostro Paese: la pizza, icona della tradizione italiana in tutto il mondo e dei momenti di convivialità e condivisione.

Simbolo dell’Italia, amatissima da tutti, la pizza porta con sé la storia, le differenze e le evoluzioni della cultura culinaria del nostro Paese. Una vera ritualità, da interpretare con un’infinita varietà di ingredienti e da gustare in compagnia: un vero simbolo di condivisione, valore identitario per Coca-Cola che da sempre racconta la convivialità. Cosa c’è di più magico che trascorrere una serata gustando pizza e Coca-Cola? Il binomio perfetto, l’iconico abbinamento per una serata in cui incontrarsi, da trascorrere con gli amici o con la famiglia all’insegna del divertimento: una combinazione che mette tutti d’accordo, perfetta anche per una serata davanti alla tv guardando il Festival di Sanremo.

"Siamo emozionati di essere per la prima volta Partner del Festival di Sanremo - ha dichiarato Cristina Camilli, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali Coca-Cola Italia - Il Festival rappresenta un momento speciale di condivisione, valore che rispecchia perfettamente l'essenza del nostro marchio iconico, oltre a essere un appuntamento importante per gli italiani e siamo orgogliosi di esserci per omaggiare un’eccellenza del Paese, la pizza, accompagnandola con il nostro inconfondibile gusto”.

Durante la settimana del Festival, aprirà le porte Casa Coca-Cola presso il Palafiori di Sanremo: un’oasi di divertimento e convivialità dove il brand offrirà agli ospiti un rinfrescante momento di pausa. Questo spazio sarà uno dei cuori pulsante della convivialità sanremese, il luogo ideale per vivere momenti di condivisione e relax, dove il gusto unico di Coca-Cola si unirà a quello della pizza. Durante le serate del Festival, gli spazi di Casa Coca-Cola si trasformeranno nel suggestivo palcoscenico del Divano Coca-Cola. Le due conduttrici del format, Camilla Boniardi e Alice Venturi, accompagnate da alcuni ospiti – Annie Mazzola, Aurora Ramazzotti, Emanuele Ferrari, Giulia Valentina, Lorenzo Guarnera (Lollobarollo), Rocco Toniolo (Roccotnl), Papà per Scelta e Stefano Guerrera – commenteranno i momenti più emozionanti dello spettacolo.

I contenuti saranno disponibili sui canali social di Sanremo Rai, dei talent protagonisti dell’attività e su quelli di Coca-Cola, dove i fan potranno rivivere i momenti più iconici e divertenti dello show. Il binomio pizza e Coca-Cola sarà il protagonista anche della nuova campagna pubblicitaria realizzata ad hoc per celebrare la prima volta dell’azienda a Sanremo, che sarà on air proprio dal 6 febbraio.

Ma non è tutto. Coca-Cola offre ai suoi fan la possibilità di vivere in prima persona la magia del Festival di Sanremo 2024, partecipando al concorso Coca-Cola Ti Porta A Sanremo 2024, con due biglietti per assistere allo spettacolo sanremese direttamente dalle poltrone del Teatro Ariston e vivere l’emozione del Festival in una serata indimenticabile.

Inoltre, fino al 9 febbraio 2024, l'acquisto di Coca-Cola, Fanta e Sprite potrebbe riservare sorprese, con la possibilità di vincere uno dei 100 Pizza Kit in palio. Una fantastica occasione per portare anche a casa l'essenza dell’iconico duo Pizza e Coca-Cola. Infine, la presenza di Coca-Cola a Sanremo sarà anche l’occasione per confermare il percorso dell’azienda verso un’economia sempre più circolare e per la sensibilizzazione sul tema del riciclo.

Tutte le bottiglie in plastica e le lattine in alluminio distribuite da Coca-Cola nella settimana di Sanremo verranno raccolte e avviate al riciclo, rispettivamente da Coripet, il consorzio volontario senza fini di lucro riconosciuto dal ministero dell'Ambiente e da Cial, consorzio nazionale imballaggi alluminio, che si fa portavoce dei valori del progetto di sensibilizzazione ambientale ‘Every Can Counts’ (in Italia noto come ‘Ogni Lattina Vale’).

La vicinanza dell’azienda alle eccellenze italiane si concretizza anche attraverso la presenza a Sanremo di Lurisia, con le sue bibite e acque realizzate con materie prime di alta qualità, selezionate con cura e lavorate per esaltare al massimo il territorio italiano. Un esempio tangibile è il Chinotto, preparato con i chinotti del Presidio Slow Food di Savona, che conferiscono alla bibita un carattere vivace e piacevolmente amaro.