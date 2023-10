Servizio idrico, Guerrini (Arera): “Autorità Energia darà incentivi per favorire pratica del riuso”

“E’ stata l'occasione per raccontare quelli che sono i dispositivi che sono nel documento di consultazione, che l'autorità ha appena emanato, che poi si tradurranno nel metro tariffario che l'autorità entro fine anno andrà ad approvare, i quali illustrano in particolare gli incentivi che l'autorità energia dà per favorire la pratica del riuso da parte dell'azienda del servizio idrico integrato”. Lo ha detto, Andrea Guerrini, componente del collegio Arera e presidente di Wareg, in occasione del convegno internazionale ‘Sanitation Safety Plan: Innovazione e Sostenibilità nel riuso delle acque depurate: la depurazione ha un nuovo domani’, per approfondire i più recenti sviluppi e le opportunità del domani.