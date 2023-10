“I nostri depuratori sono tra i più all'avanguardia in Italia e in Europa e oggi riusciamo addirittura a portare in agricoltura circa il 40% dell'acqua che depuriamo”. Lo ha detto Alessandro Russo, amministratore delegato Gruppo Cap, in occasione del convegno internazionale ‘Sanitation Safety Plan: Innovazione e Sostenibilità nel riuso delle acque depurate: la depurazione ha un nuovo domani’, per approfondire i più recenti sviluppi e le opportunità del domani.