Servizio idrico, Santagostino (Gruppo Cap): “Riutilizzo acque depurate tema dirimente su cambiamenti climatici”

“Il riutilizzo delle acque depurate è uno dei temi dirimenti quando si parla di cambiamenti climatici, per questo motivo abbiamo organizzato il convegno, portando le esperienze di altri gestori, non soltanto nazionali, ma anche internazionali”. Queste le parole di Yuri Santagostino, presidente Gruppo Cap, a margine del convegno internazionale ‘Sanitation Safety Plan: Innovazione e Sostenibilità nel riuso delle acque depurate: la depurazione ha un nuovo domani’, per approfondire i più recenti sviluppi e le opportunità del domani.