Sicilia: bilancio sostenibilità A2A, sindaco San Filippo del Mela: "Alleggerire tempi procedure"

"I fondi non mancano né le figure professionali. In realtà, gli enti locali pagano i ritardi della programmazione e alleggerire i tempi delle procedure è fondamentale. Come Comune abbiamo fatto investimenti anche sui led, abbattendo i consumi di energia elettrica di oltre 60%: i risultati vengono quando ci si applica. La transizione ecologica è un concetto vasto e rappresenta varie tipologie di interventi. Sono necessari rapporti di collaborazione istituzionale con i privati, a prescindere da un rapporto di partenariato. Con il Gruppo A2A abbiamo parlato subito della riconversione della centrale, prima da soli poi insieme al sindaco di Milazzo. Ognuno deve giocare il proprio ruolo per il rilancio del nostro territorio: pubblico, privato e parti sociali”. Così il sindaco di San Filippo del Mela Giovanni Pino intervenendo alla presentazione del secondo bilancio di sostenibilità territoriale della Sicilia del Gruppo A2A.