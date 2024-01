Sigep, Fontana (Uiops): "Una campagna di comunicazione contro la disinformazione"

Al Sigep di Rimini Mauro Fontana, presidente Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile, ha illustrato un nuovo progetto di comunicazione che punta a enfatizzare la parola 'sostenibile' e spiegare il suo significato. Il progetto è nato da un briefing elaborato da un advisory group composto da diversi componenti del comitato tecnico scientifico dell’Unione e alcune ONG e coordinato da EngageMinds Hub (Emh), Centro di Ricerca di Psicologia dei Consumi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Emh ha poi sottoposto una selezione di contenuti a dei focus group di campioni di consumatori per misurarne e migliorarne l’efficacia e mettere a punto le raccomandazioni finali. Il progetto è sostenuto anche da Amici della Terra, Orangutan Land Trust, Rspo e Solidaridad. Sin dalle prime fasi è stata coinvolta anche Cittadinanzattiva, in qualità di osservatore e per raccoglierne le raccomandazioni.