Sia per il food che per il non food l'olio di palma risponde alle esigenze dei consumatori. Così Simona Leoni, Industrial solution - R&D Group director di Unigrà in occasione del convegno "Olio di palma: versatile, sicuro, sostenibile e deforestation-free" che si è svolto nell'ambito del Sigep di Rimini.