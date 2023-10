Sobrero (Salone Csr), 'impegno delle imprese sempre più forte'

“Abbiamo deciso di dare come titolo 'Abitare il cambiamento' ma volevamo sottolineare anche la parola 'impatto', cui fa riferimento il premio di questo pomeriggio, poi abbiamo optato per la parola 'cambiamento' perché forse è ancora necessario fare un passo proprio per il cambiamento. Quest'anno abbiamo 284 organizzazioni che partecipano, gli eventi sono 115 e i relatori sono 540: quindi vedete che l'impegno delle imprese è sempre più forte". Così Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone della Csr e dell’innovazione sociale, dando il via ai lavori della 11esima edizione del Salone della Csr (4-6 ottobre, Milano).