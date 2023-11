“Siamo impegnati a ridurre la quantità di packaging che usiamo, impiegando meno risorse e riutilizzandole”. Queste le parole di Brice Andre, Global VP Sustainable Packaging and Development del Gruppo L'Oréal, intervenuto a margine della nuova edizione di L’Oréal For the Future Day, l’evento aperto al pubblico con il quale il Gruppo leader nella cosmetica mondiale presenta la sua strategia di sostenibilità sociale ed ambientale.