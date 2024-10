Sostenibilità, Arrigoni (Gse): "Protocollo aiuta imprese a sviluppare rinnovabili”

“Attraverso l'utilizzo dei meccanismi di incentivazione, il protocollo aiuta le imprese a sviluppare rinnovabili e comunità energetiche e a sostenere l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare”. Lo ha detto Paolo Arrigoni, presidente di Gse, a margine del seminario intitolato "Trasporto pubblico a zero emissioni: le buone pratiche per la trasformazione energetica del settore", organizzato da Asstra, Associazione delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale, in collaborazione con APT Gorizia, Azienda Provinciale Trasporti S.p.A, presso il Castello di Spessa a Capriva del Friuli, Gorizia.