Sostenibilità, Ausl Parma: "TakeBack: Remed per contenere impatto dispositivi sanitari"

“La salute della persona dipende anche dall’ambiente in cui vive. Il settore sanitario può dare un contributo decisivo promuovendo tecnologie rispettose dell’ambiente e consumi sostenibili: per questo motivo le due aziende sanitarie di Parma sostengono il progetto TakeBack: ReMed che punta sul riciclo per contenere l’impatto sull’ambiente nella produzione di presidi sanitari”. Così Massimo Fabi, commissario straordinario dell’Azienda Usl e direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, commentando l'avvio della fase pilota del progetto 'TakeBack: ReMed', l’iniziativa per la raccolta e il riciclo dei device preriempiti per iniezione, promossa per la prima volta in Italia da Novo Nordisk. La fase pilota del progetto ha preso il via a Torino e Parma e, a breve, coinvolgerà anche Bologna, dopo l’approvazione del progetto in giunta comunale.

"Auspico che in breve tempo, anche le Case della Comunità possano essere punto di raccolta delle penne, con la collaborazione anche dell’associazione per l’Aiuto ai Giovani con Diabete odv di Parma e dell’associazione Diabetici adulti di Parma, da sempre impegnate con noi ad offrire i migliori servizi alle persone con diabete”, conclude.