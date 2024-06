Sostenibilità, Bandiera (Feder): "TakeBack Remed per noi pazienti iniziativa interessante"

“Quando ci è stata proposta questa iniziativa, l’abbiamo subito salutata con entusiasmo e noi, come federazione di associazioni di pazienti, la riteniamo molto interessante". Lo ha detto Daniele Bandiera, presidente Federazione diabete Emilia Romagna (Feder), commentando l'avvio della fase pilota del progetto 'TakeBack: ReMed', l’iniziativa per la raccolta e il riciclo dei device preriempiti per iniezione, promossa per la prima volta in Italia da Novo Nordisk. La fase pilota del progetto ha preso il via a Torino e Parma e, a breve, coinvolgerà anche Bologna, dopo l’approvazione del progetto in giunta comunale.

"In primo luogo - ha proseguito Bandiera - perché finalmente si dà un significato concreto alla parola sostenibilità che vuol dire anche piccoli gesti. In secondo luogo, perché aiuta a fare cultura sul recupero e il riciclo dei materiali in sicurezza e in modo corretto. E quello di recuperare dei device usati sembra apparentemente un piccolo gesto ma porta un importante beneficio. E su questo aspetto è necessario che sia coinvolta e informata tutta la rete che ruota attorno al paziente: farmacie, centri diabetologici, clinici e infermieri".

"Da questo punto di vista il coinvolgimento di azienda, associazioni pazienti, farmacie e istituzioni è fondamentale. Ribadiamo quindi l'impegno di Feder, attraverso le proprie Associazioni sul territorio, a diffondere tra i pazienti la cultura e la formazione di questo riciclo, anche attraverso video informativi multimediali", ha concluso.