“Abbiamo portato al salone delle Csr il progetto Adamo, nato circa un anno e mezzo fa per creare awareness sul tema della genitorialità in azienda. Vogliamo essere un esempio per il legislatore”. Sono le parole di Marie Caroline Baron, direttrice Risorse Umane Italia The Kraft Heinz Company, a margine del panel ‘DE&I: best practice a confronto’, tenutosi nel corso della prima giornata della dodicesima edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, all’università Bocconi di Milano.