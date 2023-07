Sostenibilità, Baroni (McDonald’s): "Partnership con Altroconsumo su riciclo packaging"

"Abbiamo stretto partnership per assicurare a valle la riciclabilità degli scarti dei nostri ristoranti e oggi parte l’ultimo tassello: una partnership con Altroconsumo per andare a educare i consumatori dei nostri ristoranti sulle pratiche corrette di differenziazione per assicurare il 100% di riciclabilità del packaging che proviene dai nostri ristoranti". Così Dario Baroni, amministratore delegato di McDonald’s Italia in occasione dell’evento a Roma organizzato da McDonald’s e Altroconsumo 'Innovazioni e alleanze nella filiera del riciclo del packaging'.

"McDonald’s ha iniziato un percorso di transizione ecologica in termini di packaging da qualche anno. Abbiamo eliminato il 90% circa della plastica dal nostro packaging sostituendola con carta certificata e riciclabile, eliminando quasi 1.000 tonnellate all’anno di plastica dal circuito dei rifiuti. McDonald’s ha ogni giorno circa 1 milione 200mila clienti nei propri ristoranti e potendo educare una quantità tale di consumatori si avranno ripercussioni positive nelle loro scelte e nei loro comportamenti giorno per giorno, a casa loro, avendo una ricaduta strategica per l’ambiente e il Paese”, ha concluso Baroni.