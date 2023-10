Sostenibilità, Beda (Fond. Sodalitas): "Misurare l’impatto progetti e verificare tempi realizzazione"

“Cresco award promuove il tema della sostenibilità sociale, ambientale ed economica nei comuni cercando di coinvolgere le aziende. Questo premio è selezionato annualmente da un gruppo di esperti di sostenibilità del Politecnico di Milano, della Bocconi e della Sapienza di Roma, un gruppo eccezionale che fornisce segnali per far avanzare il tema della sostenibilità. Quest’anno ci ha consigliato per il futuro di stressare due tematiche: cercare di misurare l’impatto dei progetti e verificare le tempistiche di realizzazione”. Sono le parole di Alessandro Beda, consigliere delegato Fondazione Sodalitas, intervenuto durante la cerimonia di premiazione dell’VIII edizione del contest “Cresco Award Città Sostenibili”, realizzato dalla Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con patrocinio della Commissione Europea, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di CSR Europe, nel corso di un evento tenutosi nell’ambito della 40^ Assemblea Annuale dell’ANCI presso la Fiera di Genova.

“L’Anci ha sempre sostenuto questa iniziativa perché sono i comuni i principali protagonisti dello sviluppo della sostenibilità del Paese - sottolinea Beda - Noi cerchiamo di contribuire a questo sviluppo e in queste otto edizioni del premio, abbiamo raggiunto 800 comuni e ne abbiamo premiati un centinaio”. Fondamentale il ruolo delle imprese che ‘devono avvicinarsi al territorio sia direttamente sia attraverso le persone con azioni di volontariato sul territorio a sostegno dello sviluppo di progetti di sostenibilità’ - specifica il consigliere della Fondazione che poi aggiunge - “In questo senso c'è un interesse importantissimo delle imprese a crescere e a far crescere il territorio in cui l'impresa lavora”.

Per Beda, nell’VIII edizione di Cresco awards “è cresciuta la consapevolezza delle imprese sulla necessità di lavorare insieme per sviluppare la sostenibilità. Le imprese grosse sono convinte, dovremmo però raggiungere anche le piccole e medie imprese, oltre che i piccoli comuni. Perché solo così si accresce la sostenibilità del Paese” conclude.