Sostenibilità, Bertinelli (Coldiretti): “Insieme a Lidl per offrire a cittadini prodotti firmati da agricoltori italiani”

“Gli agricoltori italiani associati a Coldiretti attraverso il progetto “Filiera agricola italiana” con Lidl dal 2018 stanno collaborando per dare ai cittadini, che possono acquistare i prodotti da Lidl, una serie di prodotti firmati dagli agricoltori italiani”. Così, Nicola Bertinelli, vice presidente nazionale Coldiretti, a margine dell’evento “Sulla via del domani: guidare il cambiamento verso consumi sostenibili”, durante il quale è stato presentato il terzo report di sostenibilità e la nuova strategia ESG (ambientale, sociale e governance), tre criteri fondamentali per la valutazione della sostenibilità e dell’etica sociale di un’azienda, di Lidl Italia, leader nella GDO con oltre 730 punti vendita in Italia