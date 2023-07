Sostenibilità: Bianco (Anci), “Stiamo recuperando divario importante tra Nord e Centro-Sud Italia”

“Abbiamo ottenuto dei risultati veramente importanti e soprattutto stiamo recuperando il GAP che vi era, perché l'Italia in realtà non era una sola, ma due: quella del Nord, che andava su livelli europei con medie straordinarie e quella del Centro-Sud, che era molto indietro, ma stiamo recuperando”. Lo ha detto il coordinatore nazionale degli Organi Statutari dell’Anci, già presidente della stessa associazione, Enzo Bianco, a margine della seconda giornata di lavori di Missione Italia organizzata da ANCI al Centro Congressi di Roma la Nuvola, nel Panel dal titolo “Pnrr: La strategia dei sindaci per un sistema integrato dei rifiuti”.