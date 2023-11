Sostenibilità, Borrelli: “Persone al centro della nostra strategia di crescita”

"Simest ha dedicato un intero pilastro del nuovo piano industriale alle persone, mettendole al centro della propria strategia di crescita. In questa cornice abbiamo deciso di valorizzare le competenze investendo in una formazione di qualità”. Così, Valeria Borrelli, responsabile persone e organizzazione presso Simest, a margine dell’evento di presentazione del Rapporto Annuale dell’Esg Culture Lab 'La cultura della sostenibilità in Italia', a cura di Eikon, che ha coinvolto un campione nazionale rappresentativo di 1600 persone, tra i 18 e i 65 anni, e che ha rilevato la conoscenza e la percezione della sostenibilità e il coinvolgimento in 7 su 17 Obiettivi SDGs 2030