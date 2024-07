Sostenibilità, Boscaini (Confindustria Verona): “Collaborazione tra pubblico e privato a beneficio di ambiente e comunità”

“Questa relazione positiva e propositiva fra pubblico e privato si basa sulla corresponsabilità, ognuno prende in carico un pezzetto di qualcosa che va ad un terzo, in questo caso all’ambiente e alla comunità”. Lo ha detto Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Verona, a margine della presentazione del progetto di ricarica delle falde acquifere nel territorio veronese, promosso da Coca Cola Hbc Italia in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Veronese. SOTTOPANCIA: Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Verona