Sostenibilità, Busetto (Medtronic): "Miriamo a sviluppare una salute sostenibile e inclusiva"

“Medtronic sostiene la visione Onehealth dove la salute umana è strettamente correlata alla salute del pianeta. Come leader in tecnologie, servizi e soluzioni per la salute, miglioriamo la vita di due persone ogni secondo. Da tempo ci siamo posti obiettivi ambiziosi per essere Carbon Neutral entro Il 2030 e Net Zero entro il 2045, minimizzando il consumo delle risorse naturali con programmi ad hoc rivolti al nostro interno e alla nostra filiera per ridurre le emissioni. La nostra strategia sociale di sostenibilità ambisce a sviluppare una salute sempre più sostenibile e inclusiva”. Lo dichiara ad Adnkronos Elena Busetto, Sustainability & Philanthropy Lead di Medtronic Italia, partecipando all’11a edizione del Salone della Csr e dell’innovazione sociale, all’Università Bocconi di Milano.