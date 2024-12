Sostenibilità, Cabiati (Monitor Deloitte): “Per tifosi i club possono giocare ruolo importante”

“Il nostro studio si è concentrato sulle aspettative dei tifosi rispetto al ruolo che le squadre possono giocare nella promozione della sostenibilità. Sono dati incoraggianti quelli che ne emergono perché fanno capire come lo stesso tifoso si aspetti un maggiore contributo in primo luogo da se stesso, ma coordinato poi dai club”. Così Andrea Cabiati, director di Monitor Deloitte, illustrando i principali risultati delle ricerche del condotte sulle aspettative dei tifosi rispetto all’impegno in sostenibilità dei club calcistici, intervenendo in occasione del lancio della campagna “One Mission, One Planet”, una nuova iniziativa che punta a ridurre le emissioni di Co₂ e a contrastare il fenomeno del littering nelle aree circostanti gli stadi, realizzata da Marevivo in collaborazione con Bat Italia e Udinese Calcio, con la partecipazione della start-up JustOnEarth e il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia.