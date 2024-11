Sostenibilità, Capuano (Conai): “Rapporto illustra valore economico sociale e ambientale dell'economia circolare”

“Quello che viene dimostrato in questo rapporto integrato di sostenibilità è il valore economico sociale e ambientale dell'economia circolare, seppur limitato al settore dei rifiuti di imballaggio, che è piccolo rispetto agli altri. Pertanto, l'invito a ciò che dovremmo fare tutti noi è quello di aumentare la circolarità della nostra economia, c’è ancora tanto da fare in più settori”. Lo afferma Ignazio Capuano, presidente Conai - Consorzio nazionale imballaggi, in occasione della presentazione del Rapporto di sostenibilità 2024, svoltasi a Milano.