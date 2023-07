Sostenibilità, Castelletti: "Terzo Paradiso dell’Energia unisce Bergamo e Brescia"

“Il lago d’Iseo e Monte Isola diventano, grazie all’installazione “Il Terzo paradiso dell’energia”, un punto d’unione - e non più di confine - tra Bergamo e Brescia, città legate in modo particolare nel 2023 poiché nominate Capitale della Cultura. La collaborazione tra le due città si esprime anche attraverso questo grande evento culturale, legato alla luce, all’arte ed alla sostenibilità”. Queste le parole della sindaca di Brescia Laura Castelletti, a margine della presentazione dell’evento spin-off di ‘Light is Life - Festa delle Luci A2A’, che a febbraio scorso ha illuminato le città di Bergamo e Brescia con coloratissimi e suggestivi allestimenti luminosi ad opera dell’artista Angelo Bonello. Dall’8 al 23 luglio infatti, la luce torna protagonista, presso Monte Isola nel Lago d’Iseo, con l’installazione site specific “Il Terzo Paradiso dell’Energia a Monte Isola”, un appuntamento promosso in collaborazione con Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, grazie al sostegno di A2A e Fondazione Banco dell’energia, e presentato presso il Meet Digital Culture Center di Milano.

Ad ispirare l’opera luminosa “Il Terzo Paradiso dell’Energia a Monte Isola” il maestro Michelangelo Pistoletto, che pone al centro il tema della sostenibilità. Installata in località Le Ere, l'opera sarà composta da materiali di riuso: 16 cumuli di reti, tanti quanti i comuni del Lago d’Iseo, attraversati e uniti da un perimetro a Led, delineando la celeberrima rivisitazione del segno matematico dell’infinito creata da Michelangelo Pistoletto. “Per noi è una grande soddisfazione dare un seguito all’appuntamento di febbraio - ha sottolineato Castelletti - che già aveva fatto registrare moltissime presenze turistiche in città”.

Situate nell’atollo lacustre più esteso d’Europa, le opere luminose accompagneranno gli ospiti in un viaggio all’insegna della bellezza, della solidarietà e della sostenibilità. “Il palinsesto è ricchissimo e andrà avanti dall’8 al 23 luglio 2023. Ciò che conta di più è che Brescia e Bergamo hanno iniziato un percorso insieme, che non intendono interrompere al termine dell'anno della capitale”, ha concluso la sindaca.