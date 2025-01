Sostenibilità, CircularYard la newco nata da due eccellenze

"Facciamo nascere una nuova società tra due soggetti globali – ha detto Orazio Iacono, Amministratore Delegato del Gruppo Hera - da una parte Fincantieri che è il più grosso costruttore di navi al mondo e dall'altra parte Hera, una società di trattamento e recupero, la più grande in Italia, tra i primi in Europa, in grado di fare gestione sostenibile degli scarti industriali, riducendoli e valorizzandoli con il recupero di energia e di materia e ce n'è bisogno per l'industria italiana e europea."