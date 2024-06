Sostenibilità, Comune Parma: "TakeBack: Remed' passo verso gestione responsabile rifiuti"

“La partecipazione al progetto 'TakeBack: ReMed' rappresenta un ulteriore passaggio verso la promozione di pratiche sostenibili e la gestione responsabile dei rifiuti nel nostro territorio. Si tratta di un progetto pilota che potrà contribuire a migliorare ulteriormente la parte di rifiuti riciclati nella nostra città, già all’81% di raccolta differenziata”. E' quanto dichiara Gianluca Borghi, assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità del Comune di Parma, commentando l'avvio della fase pilota del progetto 'TakeBack: ReMed', l’iniziativa per la raccolta e il riciclo dei device preriempiti per iniezione, promossa per la prima volta in Italia da Novo Nordisk. La fase pilota del progetto ha preso il via a Torino e Parma e, a breve, coinvolgerà anche Bologna, dopo l’approvazione del progetto in giunta comunale..

“La sottoscrizione del Protocollo di Intesa per il progetto 'TakeBack: ReMed' - aggiunge Ettore Brianti, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Parma - dimostra il nostro impegno a migliorare la qualità della vita dei cittadini, garantendo al contempo un ambiente sano e sostenibile per le generazioni future. L'iniziativa non solo offre soluzioni concrete per la gestione dei rifiuti sanitari, ma promuove anche la consapevolezza sociale sull'importanza della salute e della tutela dell'ambiente”, conclude.