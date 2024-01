Sostenibilità, de Leonardis: “Commercio prodotto con contenuto riciclato è grande rivoluzione”

“Oggi l'Ue ci sta chiedendo, e il nostro ordinamento nazionale si sta confermando, una terza ipotesi: non si può commercializzare un prodotto se al suo interno non c'è un contenuto minimo di riciclaggio. Secondo me è una grandissima rivoluzione ed è un cambio di approccio molto importante per le politiche ambientali”. Sono le dichiarazioni di Francesco de Leonardis, professore di Diritto Amministrativo presso l’Università Roma 3, in occasione della conferenza stampa “Raccogliamo il futuro: la raccolta selettiva e gli obiettivi europei”, presso la Sala Stampa della Camera, per discutere circa la sfida dei prossimi mesi riguardo l’efficientamento del sistema delle raccolte selettive e tradizionali, a meno di due anni dagli obiettivi europei imposti dalla Direttiva SUP (Single Use Plastic).