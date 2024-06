Sostenibilità energetica, A2A punta sulla Calabria

Investimenti in crescita nella regione e un piano decennale che porterà infrastrutture e ricadute economiche importanti. È quanto è emerso nel corso della presentazione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Calabria di A2A. “Il nostro piano industriale prevede risorse per il settore idrico ma anche per il ciclo dei rifiuti”, ha affermato l’AD Renato Mazzoncini. “Per noi la Calabria è strategica”. Soddisfatto il governatore calabrese, Roberto Occhiuto: “Felice che un’azienda come A2A investa qui”.