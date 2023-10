Sostenibilità, Faenza (Coop Italia): “Sinergie volte a identificazione temi comuni su cui agire”

“Le Sinergie dovrebbero principalmente focalizzarsi sull'identificazione di temi comuni su cui agire direttamente”. Così, Chiara Faenza, responsabile Sostenibilità e innovazione valori Coop Italia, in riferimento alla ricerca Azioni e impegni per lo sviluppo sostenibile dell’Industria di Marca in Italia, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Economia aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre e presentata da parte di Centromarca in occasione del “Salone della Csr e dell’innovazione sociale”.