Sostenibilità, Fazzari (Fater): "Importanti investimenti anche sulle persone"

"Più che parlare di costi credo sia importante parlare di investimenti, e non mi riferisco a quelli finanziari, bensì a quelli sulle persone. Sono convinto che sia una nostra responsabilità impegnarci e alzare l'asticella il più possibile perché, come dichiara la nostra strategia Esg, ogni giorno conta e il cambiamento parte da noi". Lo dice all'Adnkronos Antonio Fazzari, General Manager and Chief Officer Manager di Fater, partecipando alla 11a edizione del Salone della Csr e dell’innovazione sociale, all’Università Bocconi di Milano.

"Costruire un'organizzazione consapevole, in cui la cultura della sostenibilità includa i tre pilastri in modo sempre più interconnesso è un primo passo. Il secondo parte dalla spinta continua all'innovazione e alla ricerca di materiali che abbiano sempre meno impatto sull'ambiente. Ne sentiamo ancor più la responsabilità perché con i nostri prodotti siamo in 3 case italiane su 4 ed è per questo che ogni brand è impegnato concretamente a fare la sua parte", conclude Fazzari.