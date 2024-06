Sostenibilità, Federfarma Torino: "TakeBack Remed coniuga salute e tutela ambiente"

"C'è oramai un numero molto alto di pazienti giovani, che utilizzano le penne sia per l'insulina sia per i nuovi farmaci che sono arrivati sul mercato e sempre più arriveranno a sostituire le vecchie molecole, che possono apprezzare appieno l'innovazione di un progetto come questo che coniuga salute delle persone e tutela dell'ambiente. E in questo la farmacia è parte attiva perché aiuta a sensibilizzare e rendere consapevole il paziente". Massimo Mana, Presidente Federfarma Piemonte, commenta così l'avvio della fase pilota del progetto 'TakeBack: ReMed', l’iniziativa per la raccolta e il riciclo dei device preriempiti per iniezione, promossa per la prima volta in Italia da Novo Nordisk. La fase pilota del progetto ha preso il via a Torino e Parma e, a breve, coinvolgerà anche Bologna, dopo l’approvazione del progetto in giunta comunale.

"E le farmacie torinesi hanno aderito in modo significativo", aggiunge Mana. "Ritengo che la collaborazione di tutti gli attori del sistema - dal produttore al consumatore, passando per il regolatore e la rete delle farmacie - sia sempre molto importante perché consente di creare sinergie che portano a ricadute positive non solo per i pazienti ma per tutta la collettività", conclude.