“La connettività è un abilitatore importante per lo sviluppo, per esempio, anche dell’energia e delle rinnovabili. Abbiamo la possibilità di contribuire allo sviluppo green del Paese”. Lo ha dichiarato Luigi Ferraris, amministratore delegato FiberCop, in occasione del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A intitolato ‘Trasformazione green, investimenti e strategie’, a Palazzo dell’Informazione a Roma.