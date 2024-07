Sostenibilità, Foti (FdI): “Transizione non dev’essere incubo ma opportunità"

"La transizione energetica non dev’essere incubo ma un’opportunità. L’Italia ha il dovere di difendere le sue eccellenze anche sotto al profilo della produzione energetica. Bisogna tenere in considerazione settori come quello dei gas liquidi dove sono stati fatti passi da gigante nella ricerca.” Ha dichiarato il capogruppo alla Camera dei Deputati di Fratelli d’Italia Tommaso Foti a margine dell’assemblea pubblica di Assogasliquidi-Federchimica dal titolo “La sostenibilità dei gas liquefatti nei nuovi orizzonti europei” che si è tenuta al Mimit.