Sostenibilità, Gigantiello (Axa): “Sosteniamo Dolomite Conference perchè rispecchia nostra visione”

“L’attenzione alla sostenibilità, lo spirito di inclusione e l’approccio multidisciplinare e concreto accomunano Axa e la Dolomite Conference, per questo abbiamo scelto di sostenerla”. Così Giacomo Gigantiello, Ceo di Axa Italia, a margine della presentazione della seconda edizione della Dolomite Conference on the Global Governance of Climate Change, intitolata “A new hope for climate: action beyond words”, di cui Axa è founding partner assieme ad Autostrada del Brennero. La seconda edizione si svolgerà il 5, 6 e 7 ottobre a Trento e si concluderà a Bolzano il giorno successivo.