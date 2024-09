Sostenibilità, i vincitori del Green Economy Award 2024

Al Salone Margherita in Napoli, giovedì 20 settembre, si è tenuta la cerimonia di premiazione della prima edizione del Green Economy Award. Un'iniziativa dell'Associazione For Human Community volta a mettere in luce le realtà di eccellenza che si sono distinte nell'integrare la sostenibilità e il benessere nella loro strategia e pratica quotidiana.

“La sintesi del premio Green Economy Award è tutta nel suo simbolo, il trifoglio che rappresenta tutti noi, che siamo persone comuni e non esseri rari come il quadrifoglio. Per azioni concrete di sostenibilità c’è bisogno di azioni fatte non da eroi, ma da tutti noi che siamo esseri comuni come i trifogli. I tre petali del trifoglio rappresentano le tre categorie di concorso: ambientale, sociale ed economica. Sono orgogliosa e al contempo emozionata per il grande riscontro ricevuto e sono pronta insieme al mio team a rilanciare e a proporre per l’edizione 2025 il Blue Green Economy Award. Ringrazio tutte le aziende che hanno partecipato, tutti gli associati di For Human Community che hanno dato il loro contributo per la buona riuscita di questa edizione”, ha detto Tullia Cautiello, presidente Associazione For Human Community.

Tra le 198 candidature, la Giuria ha selezionato le aziende finaliste. Tre le categorie di concorso: sostenibilità sociale, economica e ambientale, per ciascuna delle quali sono state premiate piccola, media e grande azienda. Per la categoria 'sostenibilità sociale' sono state premiate: Officine Sostenibili (piccole aziende), Accor Hotels (medie aziende) e Vodafone Italia (grandi aziende).

Per la categoria 'sostenibilità economica' sono state premiate: Be-Boost (piccole aziende), Logotel (medie aziende) e Thales Alenia Space (grandi aziende). Per la categoria 'sostenibilità ambientale' sono state premiate: Renewaball (piccole aziende), Odos Servizi (medie aziende) e Eng Engineering Ingegneria Informatica (grandi aziende). Menzione speciale, infine, per le seguenti aziende: Equoevento Onlus, Caffè Borbone, Autostrade per l’Italia, Intesa Sanpaolo e Sole 365.

La cerimonia per l’assegnazione del Green Economy Award ha costituito uno dei momenti principali della WellWeek, il Festival itinerante della sostenibilità e del benessere organizzato da Comunicazione Italiana. La parte conclusiva del Festival prosegue ancora a Napoli con il Forum della Sostenibilità, appuntamento B2B di discussione e approfondimenti per manager e C-Level; e a Ischia con gli eventi velistici Forum Sailing Cup e Axerta Castle Cup.