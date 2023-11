Sostenibilità, Insenga: “Necessario mettere persone al centro”

“Siamo partiti dalla constatazione che per parlare di sostenibilità, che è un processo in grandissima trasformazione, sia necessario mettere al centro le persone e chiedersi quanto siano coinvolte nella sostenibilità e quanto siano soddisfatte in qualità di fruitore della sostenibilità”. Così, il vicedirettore Adnkronos, Fabio Insegna, in occasione dell’evento di presentazione del Rapporto Annuale dell’Esg Culture Lab 'La cultura della sostenibilità in Italia', a cura di Eikon, che ha coinvolto un campione nazionale rappresentativo di 1600 persone, tra i 18 e i 65 anni, e che ha rilevato la conoscenza e la percezione della sostenibilità e il coinvolgimento in 7 su 17 Obiettivi SDGs 2030