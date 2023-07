Sostenibilità: Laporta (Ispra), “Implementare tasso e qualità raccolta differenziata rifiuti urbani”

Nonostante i grandi passi in avanti: “C'è un tratto di strada da percorrere perché dobbiamo non solo implementare ulteriormente il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ma anche migliorare la qualità delle raccolte differenziate per arrivare a percentuali più alte di riciclaggio e recupero del materiale”. Così, il presidente di Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, Stefano Laporta, in occasione, della seconda giornata di lavori di Missione Italia organizzata da Anci al Centro Congressi di Roma la Nuvola, nel Panel dal titolo “Pnrr: La strategia dei sindaci per un sistema integrato dei rifiuti”.