Sostenibilità, Liotta (Air France Klm): “Abbiamo lanciato ‘Adotta una ciclabile’ per sostenere mobilità sostenibile urbana”

“Abbiamo deciso di parlare di sostenibilità allontanandoci da quello che è il nostro mondo, quello aeroportuale, con il lancio del nostro nuovo progetto ‘Adotta una ciclabile’, a firma del nostro brand KLM, per andare ad intervenire a sostegno di un maggiore supporto nei confronti della mobilità sostenibile urbana”. Sono le parole di Carlo Liotta, Pr & Communication manager - East Mediterranean Air France-Kml, a margine del panel ‘Verso una mobilità urbana a zero emissioni’, tenutosi nel corso della prima giornata della dodicesima edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, in svolgimento all’università Bocconi di Milano fino all’11 ottobre.