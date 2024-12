Sostenibilità, Mamone Capria (Aero): “Qui per celebrare patto con il mare”

“Siamo qui per celebrare un patto con il mare. Noi dell'Associazione delle energie rinnovabili offshore stiamo seguendo con attenzione i tanti progetti di rinnovabili dal mare. Abbiamo bisogno di rendere l'Italia indipendente energeticamente. Dobbiamo raggiungere degli obiettivi europei importanti di decarbonizzazione per arrivare alla neutralità climatica. Servono tante rinnovabili, non bastano quelle a terra”. E’ quanto affermato da Fulvio Mamone Capria, presidente Associazione energie rinnovabili offshore - Aero, in occasione degli Stati Generali 2024 di Ontm - Osservatorio Nazionale Tutela del Mare.