Sostenibilità, Mazzucchelli (Consulnet Italia): “Per pmi spesso più difficile comunicare temi Csr”

“È un periodo molto delicato per le tematiche relative alla comunicazione della sostenibilità, perché parlare di responsabilità sociale d’impresa è più semplice per una media grande impresa che ha più possibilità economiche e finanziarie, mentre le piccole e medie imprese italiane fanno magari più fatica a comunicare”. Lo afferma Monica Mazzucchelli, partner managing director Consulnet Italia, in occasione della dodicesima edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, in svolgimento all’università Bocconi di Milano fino all’11 ottobre.