“La sostenibilità non si compra è un processo culturale. Quelli che sembrano costi si trasformano in valore e fattore competitivo per le aziende”. La pensa così Sergio Melia, Head of Project Management Cellnex, intervistato durante il Salone Csr, l’appuntamento dedicato a chi ha scelto la strada della sostenibilità e del cambiamento. L’evento si è svolto all’Università Bocconi di Milano dal 4 al 6 ottobre.