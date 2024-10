Sostenibilità, Mila (Cellnex Italia): "Necessari commitment, governance forte e cultura aziendale ”

“È importante che ci sia un forte commitment da parte del vertice aziendale, se non c’è bisogna crearlo facendone percepire agli altri il valore. Altri due aspetti fondamentali sono una strutturata governance aziendale, che permetta che le cose accadano, ma soprattutto la capacità di creare una importante e profonda cultura aziendale che integri la sostenibilità nella strategia e nei processi decisionali e operativi dell’azienda”. Lo afferma Sergio Mila, organization and sustainability manager Cellnex Italia, in occasione della dodicesima edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, in svolgimento all’università Bocconi di Milano fino all’11 ottobre.