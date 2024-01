Sostenibilità, Nigro (commercialista): “Ampliare platea beneficiari misure agevolative”

“In Italia siamo già abbastanza avanti, soprattutto per le imprese, in quanto sono presenti già dal 2019 delle misure volte ad incentivare le imprese per l'acquisto di prodotti riciclati riutilizzati con dei crediti d'imposta. Il nostro obiettivo è ampliare la platea dei soggetti beneficiari di queste misure agevolative”. Così, Mirko Nigro, dottore commercialista esperto in finanza di impresa, a margine della conferenza stampa “Raccogliamo il futuro: la raccolta selettiva e gli obiettivi europei”, presso la Sala Stampa della Camera, per discutere circa la sfida dei prossimi mesi riguardo l’efficientamento del sistema delle raccolte selettive e tradizionali, a meno di due anni dagli obiettivi europei imposti dalla Direttiva SUP (Single Use Plastic).