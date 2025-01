Sostenibilità, obiettivo è che l'accordo con Fincantieri sia replicabile

“In Italia ci sono tantissime grandi aziende, oltre a Fincantieri, che producono rifiuti e tutte queste aziende hanno bisogno di migliorare le loro performance in termini di generazione sostenibile dei loro processi produttivi – ha spiegato Andrea Ramonda Amministratore Delegato Herambiente. Le aziende si devono però concentrare in quello che fanno e quindi l'obiettivo per noi è di dargli una mano sulle loro attività che non sono core, che invece per noi che siamo leader in Italia tra i principali operatori europei è anche quello di dargli una mano su questi processi.