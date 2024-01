Sostenibilità, On. Pichetto Fratin: “Italia all’avanguardia nel tema riciclo”

“Il tema del convegno di oggi è molto importante per il nostro Paese e per l'Europa. Il nostro Paese è uno dei Paesi all'avanguardia nel riciclo, quindi di far sì che l'usato diventi nuovamente materia prima”. Lo ha detto l’On. Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in occasione della conferenza stampa “Raccogliamo il futuro: la raccolta selettiva e gli obiettivi europei”, presso la Sala Stampa della Camera, per discutere circa la sfida dei prossimi mesi riguardo l’efficientamento del sistema delle raccolte selettive e tradizionali, a meno di due anni dagli obiettivi europei imposti dalla Direttiva SUP (Single Use Plastic).