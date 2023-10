Sostenibilità, Pereno (Leroy Merlin Italia): “(Ri)generiamo va oltre concetto tradizionale CSR”

“(Ri)generiamo nasce dall’idea di andare oltre al concetto tradizionale di CSR, quindi lavorare più su un concetto di generatività. Ad oggi non è più ipotizzabile una sola azienda responsabile se non è contributiva, che però rimane il grosso problema dei costi. Per questo non abbiamo creato una fondazione o un'associazione, ma un'impresa”. Così, Luca Pereno, Social Impact Manager Leroy Merlin Italia, amministratore e co-fondatore dell’impresa benefit (Ri)generiamo, durante il Salone CSR, a Milano (Università Bocconi) il 4-5-6 ottobre, un appuntamento che mette intorno al tavolo tutti coloro che vogliono seguire la strada della sostenibilità.