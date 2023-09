Sostenibilità, Pichetto Fratin: “Temi recupero e riciclo plastica sono fondamentali”

“L’Italia è leader in ambito europeo per il riciclo dei rifiuti ma dal punto di vista del riciclo della plastica non è ancora sufficiente. Fondamentale è anche lo studio di un meccanismo per evitare la dispersione della plastica nei fiumi e nei mari”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del convegno intitolato “La sostenibilità 5.0 della plastica: Scenari ed evoluzioni dalla produzione al fine vita” tenutosi presso il Centro congressi di Rho Fiera a Milano in occasione della 19esima edizione di Plast, il più grande salone internazionale per l’industria delle materie plastiche e della gomma in Europa.