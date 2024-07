Sostenibilità, Pierini (Coca-Cola Hbc Italia): “Stabilimento Nogara certificato Gold da Water Alliance”

“Negli anni abbiamo investito in una fabbrica che si mantiene solo in una visione di medio e lungo periodo, per questo abbiamo ottenuto la certificazione Gold della Water Alliance, che dimostra un uso assolutamente responsabile dell’acqua, sia nel monitorare la fonte e la sua stabilità ma anche nell’investire in nuove tecnologie e nuovi processi. Per noi è fondamentale”. Lo ha detto Giangiacomo Pierini, Corporate affairs & sustainability director di Coca-Cola Hbc Italia, a margine della presentazione del progetto di ricarica delle falde acquifere nel territorio veronese, promosso in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Veronese.