Sostenibilità, Pierini (Coca Cola Italia): “Mezzo mld di euro di investimenti in Italia dal 2010”

“Competitività e sfide ambientali hanno una risposta comune: investimenti. Come Coca-Cola Hbc Abbiamo investito dal 2010 mezzo miliardo di euro in area ambientale con un'attenzione particolare all’attività industriale dei sei stabilimenti di produzione distribuiti nel Paese”. A dirlo Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sustainability Director Coca-Cola HBC Italia, intervistato in occasione del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A intitolato ‘Trasformazione green, investimenti e strategie’, svoltosi a Palazzo dell’Informazione a Roma.