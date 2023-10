Sostenibilità, Pizzagalli (IVSI): “Investimento per garantire futuro aziendale”

“Come si stanno muovendo le aziende? Diciamo che c'è stato, nel corso degli anni, un cambiamento di cultura nell'approccio al tema della sostenibilità, inizialmente visto come un'aggiunta di costi alla vita dell'azienda, poi gradualmente si è capito che in realtà è un investimento per garantire il futuro della stessa.”. Lo ha detto Francesco Pizzagalli, presidente Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, durante il Salone Csr, giunto all’11esima edizione, in svolgimento all’Università Bocconi di Milano fino al 6 ottobre.