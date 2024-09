Sostenibilità, premiate le eccellenze italiane al Green Economy Award

Riconoscere e premiare le realtà italiane che si sono distinte per aver reso parte della propria pratica quotidiana, iniziative innovative volte a creare un impatto reale in termini di benessere e sostenibilità, sia in ambito aziendale che comunitario. È questo il focus del Green Economy Award, un'iniziativa dell'Associazione For Human Community, alla sua prima edizione. La cerimonia per l’assegnazione dell’Award si è svolta a Napoli e ha costituito uno dei momenti clou della WellWeek, il Festival itinerante della sostenibilità e del benessere organizzato da Comunicazione Italiana